Due colpi di pistola a salve esplosi in piazza Stesicoro: si indaga per trovare i responsabili

Due colpi di pistola sono stati esplosi questo pomeriggio in piazza Stesicoro da due persone a bordo di un motociclo, che si sarebbero poi allontanate dal luogo in pochi secondi. Si tratta di proiettili a salve, come confermato dalla questura di Catania, che sta indagando sul caso, esplosi verso l'alto, forse a scopo dimostrativo. Sono in corso approfondimenti per individuare i responsabil dell'episodio inquietante, avvenuto a ridosso dei festeggiamenti agatini che attireranno in centro storico migliaia di persone.