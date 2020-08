Portava un coltello a serramanico nel marsupio: denunciato

Gli agenti del commissariato di Adrano, nella giornata di ieri, ha denunicato per porto abusivo di arma da taglio un 23enne pregiudicato con precedenti specifici. In particolare, durante un posto di controllo, eseguito per la prevenzione dei reati in genere, nei pressi della piazza centrale del centro storico di Adrano, il personale operante ha proceduto al controllo di un’autovettura con due giovani a bordo, i quali alla vista del personale in divisa, hanno effettuato strani movimenti all’interno dell’abitacolo. Durante il controllo, gli agenti, all’interno di un marsupio del 23enne, hanno ritrovato un coltello a serramanico e pertanto il giovane è stato deferito all'autorità giudiziaria.

