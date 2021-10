Porta un coltello da 17 centimetri in auto, denunciato un 32ene di Adrano

Nell’ambito dei normali controlli del territorio,gli agenti del commissariato di Adrano hanno denunciato un pregiudicato di 32 anni per il reato di porto di oggetti atti ad offendere. Il giovane è stato controllato mentre viaggiava a bordo di una vettura condotta da un amico. Insospettiti dall’atteggiamento tenuto dai due, i poliziotti hanno effettuato un’attenta perquisizione dell’auto.All’interno di un marsupio di proprietà dell’indagato c'era un coltello a serramanico lungo 17 centimetri, sul cui possesso il pregiudicato non ha saputo fornire alcuna valida giustificazione. Si è proceduto a denunciare il trentaduenne all’autorità giudiziaria per aver violato la normativa sul controllo delle armi che punisce chi, fuori dalla propria abitazione, porta senza giustificato motivo strumenti da punta e da taglio che possono essere utilizzati come strumenti di offesa . Il coltello è stato sequestrato.