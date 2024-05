In auto col coltello a serramanico, 24enne denunciato

I poliziotti del commissariato di Adrano hanno denunciato un giovane di 24 anni che nascondeva in auto un coltello a serramanico. Durante un servizio serale di controllo del territorio, i poliziotti hanno notato un’autovettura in sosta in via Papa Luciani, con a bordo una coppia. Alla vista degli agenti, l’uomo ha iniziato ad armeggiare nel vano porta oggetti dello sportello sinistro e, visto il comportamento sospetto e il nervosismo manifestato, i poliziotti hanno effettuato un controllo della vettura che è risultata essere di proprietà della donna. Durante la perquisizione, proprio nel vano porta oggetti dello sportello sinistro, è stato trovato il coltello a serramanico che è risultato appartenere al giovane. Per questa ragione, il 24enne è stato denunciato per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere.