Girava in scooter con una lama di 14 centimetri, denunciato

Un 23enne è stato denunciato per porto abusivo di arma da taglio. Durante l’attività di controllo del territorio, gli agenti hanno sottoposto a un controllo di polizia un individuo a bordo di uno scooter in via del centro. I poliziotti, notando una crescente insofferenza del ragazzo, hanno deciso di effettuare una perquisizione del motorino, al cui interno è stato

rinvenuto un coltello a scatto con una una lama di 14 cm. Il ragazzo pertanto, è stato deferito all’autorità giudiziaria.