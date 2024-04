Nascondeva un coltello e stupefacente, fermato dalla polizia un 39enne

Un coltello da cucina lungo 28 cm e due involucri, in carta stagnola, di marijuana per un peso di 0,94 grammi. E' quanto nascondeva un 39enne pregiudicato catanese, senza fissa dimora, notato dalle volanti della questura di Catania mentre percorrevano piazzale Rocco Chinnici. L'uomo si aggirava tra le auto in sosta con fare sospetto e così ha attirato l'attenzione dei poliziotti che lo hanno bloccato per un controllo. Sottoposto a perquisizione personale, i poliziotti hanno trovato coltello e stupefacente. L'uomo è stato accompagnato presso gli uffici delle volanti di via San Giuseppe La Rena per ulteriori accertamenti e successivamente denunciato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, nonché, segnalato amministrativamente alla locale prefettura, per uso personale di sostanze stupefacenti.