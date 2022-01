Tenta di salire in aereo con un coltello ed un tirapugni, 24enne denunciato

Continuano i controlli effettuati dalla polizia di frontiera e dagli addetti alla sicurezza in servizio presso l’aeroporto di Catania. Lo scorso 16 gennaio un passeggero di 24 anni , in partenza per Roma Fiumicino, è stato denunciato in stato di libertà, per porto di armi o oggetti atti ad offendere. Nello specifico, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di tipo vietato, della lunghezza complessiva di 20 cm, e di un “tirapugni”, entrambi celati all’interno del proprio bagaglio a mano. Le armi sono state sequestrate e poste a disposizione dell’autorità giudiziaria.