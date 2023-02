Coltivava cannabis in una serra casalinga, 48enne arrestata per spaccio

I carabinieri del nucleo operativo di piazza Dante hanno arrestato una 48enne incensurata con l'accusa di produzione e detenzione di marijuana ai fini di spaccio. I militari avevano ricevuto una segnalazione che riferiva di un'attività sospetta da parte della donna, residente in un’abitazione di via Tezzano. Hanno quindi deciso di effettuare una perquisizione domiciliare trovandola in compagnia del figlio 19enne. Dopo averla informata dei motivi della loro presenza, la signora ha condotto i militari nella sua camera da letto, indicando loro un baule al cui interno hanno trovato circa 950 grammi di marijuana suddivisa in 12 confezioni, 2 bilancini di precisione, il materiale per il confezionamento della droga, nonché vari concimi per la coltivazione della canapa indiana. In un’altra stanza, i carabinieri hanno trovato un cappotto con 400 euro nascosti in una tasca, somma sequestrata in quanto ritenuta provento dell’attività di spaccio. Inoltre, sempre su indicazione della donna, è stata trovata una mini serra indoor costituita da una scaffalatura con copertura termica, corredata da 6 vasi con piante di cannabis e lampade per la produzione di calore. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto della donna 48enne.