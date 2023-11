Coltiva marijuana in balcone, spacciatore acese arrestato grazie al fiuto del cane "Pablo"

Un 23enne è stato arrestato per spaccio dagli agenti di polizia di Acireale, impegnanti in un controllo antidroga che ha previsto diverse perquisizioni ed attività preventive anche nelle aree circostanti alcuni istituti superiori di Acireale. L'unità cinofila ha così bussato alla porta della sua abitazione a Piano D’Api, frazione di Acireale, per verificare se il giovane pregiudicato, con precedenti per reati in materia di sostanze stupefacenti, detenesse o meno materiale compromettente. Fatto ingresso nell’appartamento, il cane "Pablo" ha puntato con decisione verso una porta chiusa a chiave. All'interno c'erano, infatti, insalatiere contenenti 935 grammi lordi di marijuana.

La perquisizione è stata estesa alle altre stanze dell’abitazione, tra cui il salotto, dove sono stati trovati due bilancini elettronici di precisione e pezzi di carta stagnola, verosimilmente utilizzata per il confezionamento delle dosi da destinare allo spaccio. N el balcone dell’abitazione, invece, è stata rinvenuta una pianta di cannabis già fiorita con steli di altezza di circa 1 metro. Al termine delle attività di rito, il 23enne è stato arrestato e, su disposizione del pm di turno, condotto in carcere.