L'odore della marijuana incuriosisce gli agenti che trovano una piccola piantagione: un arresto

Nel pomeriggio dello scorso 17 febbraio, gli agenti delle volanti hanno arrestato un incensurato catanese di 52 anni in via Stazzone. Transitando per quella strada, ad un certo punto i poliziotti hanno avvertito l’inequivocabile odore della marijuana proveniente da un caseggiato. Fatto accesso all’interno del palazzo, gli agenti hanno individuato la provenienza della scia olfattiva in un appartamento sito alprimo piano, dove hanno identificato il 52enne. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di ritrovare una serra per la coltivazione di marijuana che ospitava 9 piante della lunghezza di 90 cm ciascuna, 48 grammi di infiorescenze già essiccate e diverso materiale fertilizzante. La droga è stata sequestrata. Sul posto è intervenuto anche il personale della polizia scientifica per i rilievi di rito. Il pm di turno ha disposto per l’arrestato la misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.