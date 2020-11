Adrano, 27enne denunciato per droga: coltivava una pianta di marijuana

Gli agenti del commissariato di Adrano hanno denunciato G.G., di 27 anni, già con precedenti di polizia, per detenzione e produzione illecita di sostanze stupefacenti. Da tempo gli agenti avevano predisposto dei servizi di osservazione per accertare la veridicità di alcune segnalazioni che indicavano l'uomo come presunto detentore di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi i poliziotti hanno effettuato un’accurata perquisizione dell’abitazione, grazie alla quale hanno scoperto diversi fiori di marijuana e due bustine in cellophane contenenti la stessa sostanza, opportunamente nascosti dentro una scatola di scarpe e sotto il divano. C'erano anche dei semi ed una pianta con diverse infiorescenze. Per tale motivo il giovane è stato denunciato all’autorità giudiziaria, a disposizione della quale verrà posta anche la sostanza stupefacente sequestrata.