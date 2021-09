Il comandante dell'Arma Luzi visita il brigadiere Grasso in ospedale: "Un eroe del quotidiano"

"E' un gesto molto importante, quello che ha fatto il Vice Brigadiere Giovanni Grasso, che gli è costato importanti e gravi conseguenze. Libero dal servizio, con la propria famiglia, in un momento anche molto intimo in Chiesa, ha prestato aiuto ai colleghi per sedare un litigio apparentemente normale dal quale è scaturita una tragedia. Il brigadiere ha dimostrato di essere un eroe del quotidiano perché, proprio per il senso delle istituzioni e per amore dei cittadini, è comunque intervenuto pur potendo fare altro. Il Brigadiere si va ad aggiungere alla lunga schiera di Carabinieri feriti quest'anno". Lo ha detto il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Teo Luzi, in visita al Vice Brigadiere Sebastiano Giovanni Grasso, ricoverato all'Ospedale Cannizzaro di Catania. "L'Arma, purtroppo, segnala oltre 1.200 Carabinieri che, a diverse circostanze, sono rimasti feriti nell'adempimento del servizio- ha aggiunto - L'Amministrazione farà tutto per venire incontro e gratificare il militare, questo è fuori di dubbio. Il problema di fondo rimane l'irreversibilità delle conseguenze riportate".