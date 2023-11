Il comandante della Nave Grecale in visita alla Prefettura

Il prefetto Maria Carmela Librizzi, ha ricevuto in visita di cortesia il comandante di della nave Grecale della marina militare - capitano di fregata Corrado Maddaluno - attualmente in sosta nel porto di Catania. Durante l'incontro, il prefetto ha sottolineato il significativo e strategico ruolo della marina militare nel contesto delle forze armate presenti nel territorio italiano, esprimendo gratitudine per l’attività posta in essere. Il comandante, nell’occasione, ha fatto dono al Prefetto dello una dello stemma araldico (crest) della Nave Grecale.