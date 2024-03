Il prefetto di Catania incontro il comandante di nave "Spica"

Lo scorso 20 marzo, il Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, ha ricevuto in visita di cortesia il tenente di vascello, Marco Bozzo, comandante di Nave “Spica”, ormeggiata al porto di Catania. L’unità navale - terza Unità della Classe “Costellazioni” 1a serie - è posta sotto il comando della prima squadriglia pattugliatori e del comando delle forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera, con base ad Augusta. Durante il cordiale incontro, il Prefetto ha ringraziato il comandante Bozzo per le attività che la marina militare svolge nel Mediterraneo e negli altri contesti internazionali. Il comandante, nell’occasione, ha fatto dono al Prefetto del crest di nave “Spica”.