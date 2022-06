Come si prepara l'acqua di San Giovanni, il macerato purificatore che allontana malattie, sfortuna ed invidia

Tra i riti propiziatori della notte del 24 giugno, considerata propizia anche per attirare la buona sorte in quanto prossima al solstizio d'estate, un ruolo di primo piano è svolto dalla celebre acqua di San Giovanni, la cui preparazione deve iniziare al momento del tramonto del giorno prima. Per ottenere questo macerato bisogna raccogliere diverse varietà di fiori ed erbe aromatiche: artemisia, lavanda, malva, rosmarino, fiori di iperico, menta e salvia, ma anche camomilla, papaveri, fiordalisi ed anche rose. Rametti e fiori raccolti vanno poi immersi in un recipiente con dell'acqua, da porre all'esterno dell'abitazione per tutta la notte in modo che possano assorbire la rugiada del mattino, che, secondo la tradizione, riuscirebbe a dare all'acqua poteri purificatori e curativi proteggendo da malattie, sfortuna ed invidia. "Poteri" che andrebbero poi sfruttati la mattina del 24 giugno utilizzando l'acqua per lavare viso e mani. Per conservare a lungo l'acqua di San Giovanni e beneficiare delle sue proprietà per tutto l'anno è meglio riporla in bottiglie di vetro scuro e aggiungere un conservante naturale.