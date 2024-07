Cenere dell'Etna, da rifiuto a risorsa: ma non c'è ancora l'albo delle aziende abilitate al riutilizzo

Secondo le stime dell'amministrazione comunale, rese note dallo stesso primo cittadino Enrico Trantino, nell'area urbana catanese sarebbero circa 17 mila le tonnellate di cenere vulcanica cadute in città nell'eruzione di inizio luglio. Troppe per pensare ad un tempo di raccolta inferiore alle 10 settimane. Per quanto la penultima eruzione dell'Etna sia stata un evento decisamente rilevante (l'ultima ha 'graziato' Catania), non è però appropriato parlare di "emergenza-sabbia" per una città letteralmente costruita sui fianchi di un vulcano attivo. E' necessario sottolineare come si tratti di valori non ancora validati da studi scientifici, ma elaborati probabilmente su base empirica, calcolando i camion riempiti nello spazzamento di una determinata area.

La cenere è tanta, ma non è un'emergenza

La conferma della "non-eccezionalità" della pioggia di detriti arriva anche dall'Istituto di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio Etneo. "I nostri dati sono ancora in elaborazione dopo le attività di campionamento - spiega Giuseppe Salerno, vulcanologo dell'Ingv di Catania - ma non credo che vedremo numeri particolarmente diversi dagli eventi eruttivi precedenti e sostanzialmente analoghi. La quantità di materiale piroclastico caduto al suolo tra il 4 e il 5 luglio farà registrare probabilmente dei valori nella media. Anche se spesso la città di Catania ne riceve un volume inferiore rispetto ai paesi pedemontani, a causa della lontananza geografica dalla sommità del vulcano e grazie alla dispersione aerea che, talvolta, è favorita dalle correnti".

Cittadini confusi: come smaltire la sabbia raccolta?

L'emergenza vera, tema caldo delle scorse settimane, è semmai relativa al ciclo di smaltimento e raccolta dei rifiuti, che sta mostrando delle criticità anche in questo momento, al di là delle problematiche legate alla discarica di Lentini. L'impianto posto sotto amministrazione giudiziaria qui non è tirato in ballo in quanto le macchine usate per lo spazzamento delle strade conferiscono presso la Eco-Recuperi srl di Caltanissetta. Per quanto riguarda le indicazioni date ai privati, una prima ordinanza dello scorso 5 luglio invitava i cittadini a depositare il materiale raccolto negli spazi privati in "contenitori di piccole dimensioni, da esporre in prossimità delle abitazioni". Il ritiro dei sacchi non è ancora stato effettuato e gli operatori ecologici hanno poi applicato l'adesivo rosso di "rifiuto non conforme". Condomini ed abitazioni sono, quindi, circondati da "barricate" simili a quelle usate per contenere il flusso delle acque durante le inondazioni. A conti fatti, un po' di confusione c'è stata. Nel pomeriggio della stessa giornata, infatti, il comune di Catania ha invitato i cittadini a recarsi presso le isole ecologiche di viale Tirreno, a Trappeto Nord, e di via Gianni, a Picanello. Altri due centri di raccolta mobile sono stati posizionati per due giorni a Canalicchio, in via Mario Berardo Cetrone, e a Nesima Inferiore, nello slargo davanti all’istituto Gemmellaro di corso Indipendenza.

E' polemica anche in consiglio comunale

Se ne è parlato anche durante il consiglio comunale di ieri sera. "Io stessa - spiega Gianina Ciancio, consigliera comunale del Movimento 5 Stelle - ho provato a recarmi presso l'isola ecologica di Picanello, dovendo conferire diversi materiali. Ho trovato una montagna di sacchetti fuori dai cancelli. Mi è stato detto che avrei dovuto aspettare le ore 12 perchè il cassone era pieno, quindi sono andata nell'altra isola di viale Tirreno perchè anche il legno che volevo depositare non poteva essere conferito, in quanto mancavano i carrellati specifici proprio per fare posto a quello della cenere vulcanica". Secondo la consigliera d'opposizione, alla quale si unisce il collega Graziano Bonaccorsi, le isole ecologiche sarebbero quindi insufficenti e dovrebbe essere dato modo ai cittadini di facilitare il deposito dello spazzamento privato. Inoltre, entrambi tirano in ballo l'articolo 6.2 del capitolato d'appalto, ricordando che la ditta aggiudicataria del servizio di smaltimento dei rifiuti dovrbbe provvedere anche allo spazzamento della cenere vulcanica, senza costi extra per le casse di palazzo degli Elefanti.

La cenere potrebbe essere riutilizzata: lo studio dell'Università

In un futuro non troppo lontano, la sabbia dell'Etna potrebbe anche avere un valore importante. Non solo per le aziende che in questo momento stanno gestendo la raccolta e lo smaltimento, ma anche per molte attività private che operano nel settore dell'edilizia, della vivaistica e perfino nella purificazione delle acque inquinate. Lo scorso 22 febbraio, infatti, la Regione Siciliana ha emanato le "linee guida per la raccolta, la detenzione e l'utilizzo delle ceneri vulcaniche", con un decreto dell'Assessorato dell'Energia, frutto soprattutto dell' ampio lavoro di ricerca fatto dall'Università di Catania con il progetto Reucet.

"Si è trattatto di un lavoro di grande importanza - spiega il professor Paolo Roccaro, ordinario di Ingegneria sanitaria e ambientale presso il dipartimento di Ingegneria civile e architetturache dell'Ateneo catanese - che ha permesso di giungere successivamente anche alla modifica del Testo unico sull'Ambiente, introducendo un concetto chiaro: se inserita in un ciclo produttivo che non comporti possibili danni per l'uomo, la cenere vulcanica non è un rifiuto. Negli esperimenti fatti, è stato dimostrato come questa risorsa possa costituire una materia prima di ottima qualità per la produzione di malta, isolanti termici, intonaci, fondi stradali, asfalti ed altri materiali. Un'azienda di Adrano, ad esempio, ha già sperimentato con successo la produzione di cotto naturale siciliano. Abbiamo anche verificato come la sabbia dell'Etna possa essere impiegata per produrre zeolite, utile per la depurazione di acque inquinate. So per certo che pure in ambito vivaistico si trovano applicazioni specifiche, ma non abbiamo condotto studi in merito".

Cos'è il progetto Reucet Il progetto Reucet, conclusosi nel febbraio del 2020, per la prima volta ha affrontato il problema del recupero delle ceneri vulcaniche etnee in modo sistematico. Questa tematica sempre attuale è stata affrontata con un approccio interdisciplinare che ha coinvolto diversi gruppi di ricerca coordinati dai professori Salvatore Damiano Cafiso, Loredana Contrafatto, Ernesto Motta e Federico Vagliasindi del Dicar, Antonino Pezzino e Marco Viccaro del dipartimento di Scienze biologiche geologiche e ambientali e Enrico Ciliberto del dipartimento di Scienze chimiche. È stato studiato l’uso della cenere in processi e tecniche di produzione già esistenti con immediato trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese del territorio. Sono state a tal proposito valutate diverse possibilità di utilizzo della cenere e dei lapilli dell’Etna: dall’impiego nel calcestruzzo, nelle malte, negli intonaci, alla realizzazione di prodotti laterizi tradizionali, a sottofondi stradali, a opere geotecniche, fino a soluzioni in cui viene utilizzato come adsorbente con finalità di riduzione dell’inquinamento.

Se la sabbia non viene recuperata subito, non ha valore

C'è un però: la cenere lavica deve essere di buona qualità, non contaminata con un'esposizione sulle strade lunga settimane o mesi, come è avvenuto praticamente fino ad oggi. E', quindi, necessario raccoglierla più in fretta possibile per poterla utilizzare senza sprecarla. A tal proposito, le recenti linee guida regionali prevedono la creazione di un "Albo delle società idonee al ritiro/utilizzo" da parte delle amministrazioni comunali. "I soggetti interessati, ai fini dell’inserimento, dovranno preventivamente comunicare - si legge nelle linee guida regionali- le caratteristiche del proprio ciclo produttivo, secondo uno schema che predisposto dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di Catania che ne valuterà, su incarico di ogni singolo comune, la conformità con gli obiettivi del decreto regionale". Nessuna amministrazione comunale, compresa quella della città dell'Elefante, ha già provveduto all'istituzione di questa lista. "Ritengo sia un passaggio essenziale, che potrebbe permettere di abbattere notevolmente i costi di conferimento - continua ancora il professor Paolo Roccaro - creando un contesto di agreement in cui domanda ed offerta si incontrano e, di fatto, vinciamo tutti. I comuni risparmiano, le aziende producono ed i cittadini non corrono il rischio di dover respirare a lungo il materiale lavico, che gradualmente si polverizza fino a diventare potenzialmente dannoso, essendo inalato. Sottolineo, inoltre, come la sabbia raccolta manualmente proprio presso le abitazioni civili sia la più utile in questo contesto, perchè presenta una minore concentrazione di impurità".

Ci sono le proposte, ma mancano i fondi in bilancio

"Il consiglio comunale non ha ancora affrontato la discussione sulla crezione dell'Albo delle società idonee al riutilizzo della cenere lavica - conferma Serena Spoto, presidente della VI commissione permanente all'ecologia, impianti igienici e sanitari, partnership pubblico/privato - e potrebbe sicuramente essere un'ottima opportunità per la città. Per quanto riguarda il recupero della cenere lavica raccolta dai cittadini, sicuramente si potrebbe implementare il collocamento di cassoni scarrabili nei vari quartiri, per venire incontro ai cittadini che oggi devono recarsi presso le isole ecologiche. Credo anche che potrebbe essere opportuno prevedere il ritiro porta a porta - continua la consigliera comunale del Mpa - per le categorie fragili, come anziani o disabili, e valutare l'acquisto di mezzi comunali per lo spazzamento delle strade. Un po' come si è fatto per le autobotti, magari coinvolgendo la Protezione Civile e la Catania Multiservizi. Il punto più importante è sicuramente accantonare in bilancio delle somme dedicate alla cenere. Non è certamente un'emergenza, ma un evento ciclico con cui dobbiamo fare i conti ad intervalli regolari".