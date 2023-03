Cimitero di Viagrande, iniziati i lavori di sostituzione dell'impianto elettrico

“Nell’ambito della continua attenzione che in questi anni è stata riservata al cimitero, nei giorni scorsi, sono iniziati i lavori di sostituzione dell’impianto elettrico, ormai vetusto, che alimenta le lampade votive del plesso monumentale”. Lo rende noto il sindaco di Viagrande, Francesco Leonardi.

L’intervento dovrà essere completato entro novanta giorni ed è stato disposto d’intesa con l’assessore al ramo e vicesindaco Mauro Licciardello. Il progetto esecutivo è stato redatto dall'Ufficio Tecnico comunale e include la demolizione di alcuni tratti della pavimentazione (al fine della realizzazione delle tracce per la posa delle tubazioni che accoglieranno il nuovo impianto) e gli interventi necessari per il ripristino dei luoghi.

"Il costo complessivo dei lavori ammonta a circa 60 mila euro” - aggiunge Leonardi - In questi anni non abbiamo mai fatto mancare interventi nei due plessi del cimitero; in quello monumentale sono stati compiuti lavori di costante manutenzione ordinaria e straordinaria, mentre nel nuovo plesso sono state realizzate tombe terranee, attese da anni, cappelle gentilizie e vari campi con oltre 600 loculi; nell’area, inoltre, sono state realizzate le opere di urbanizzazione, la messa a dimora di piante ornamentali, arbusti da bordura, circa mille metri quadri di prato, opere di completamento degli spazi adiacenti i loculi e le cappelle”.