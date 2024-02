“Coming soon” a Teatroimpulso dal 29 febbraio al 3 marzo

Tornano gli spettacoli di improvvisazione a Teatroimpulso. La comicità richiede spontaneità e Mario Guarneri e i suoi ragazzi lo sanno bene e così porteranno in scena dal 29 febbraio al 3 marzo a Teatroimpulso (in via Giovanni Gentile, 29 a Catania) lo spettacolo di improvvisazione teatrale dal titolo “Coming soon”. Un ritorno molto atteso per gli amanti del genere che potranno vedere undici artisti sul palco che diventeranno contemporaneamente autori, registi ed esecutori dello spettacolo, simultaneamente dentro e fuori la scena.

“Per questo format di spettacolo utilizzeremo i termini del mondo del cinema: prequel, teaser, soundtrack, zapping, pubblicità, remake, sliding doors, crossover. Questi costituiranno la nostra scaletta - commenta così il regista Mario Guarneri - La spontaneità sarà data dall’immediatezza con la quale il gruppo di attori, come un’unica mente, creerà la storia. Non c’è un copione scritto, nessuno sa cosa si farà, la musa ispiratrice sarà il pubblico che con dei suggerimenti, come ad esempio un titolo di film inventato, darà il via alla vicenda che gli attori sul momento metteranno in scena. Occorrerà mantenere un’alta concentrazione e connessione con i compagni, mettendosi al loro servizio ed evitando l’esibizionismo isolato a favore del lavoro di squadra, altrimenti la trama deraglierà. Risulteranno divertenti sia le storie che i tentativi disperati degli attori quando non riusciranno a farle. Dovranno lanciarsi nel vuoto, a volte voleranno a volte si spiaccicheranno al suolo, ma sarà necessario osare per scoprire quello che un singolo individuo non sarebbe stato in grado di fare da solo. Assisteremo all’atto della creazione mentre si costruisce la storia, gli attori nei panni dei personaggi guideranno la storia e la storia guiderà gli attori in un farsi reciproco. Nel lungo training che propongo all’interno della scuola di recitazione di Teatroimpulso, gli attori si preparano a non essere preparati e liberare così l’immaginazione rompendo le sbarre della paura della perdita di controllo. Questo atteggiamento è indispensabile anche nelle scene drammatiche, per far sì che lo spettatore assista a un evento vivo e non solo a una mera esibizione tecnica.” Sul palco, accompagnati da Mario Guarneri ci saranno: Irene Alì, Lisa Angileri, Claudia Cascio, Santo Consolo, Laura Longhitano, Mirko Marotta, Mario Alberto Mezzatesta, Antonina Motta, Rosario Santangelo, Claudia Tomasi e Daniela Vitale.

Lo spettacolo si terrà al teatro Teatroimpulso di via Giovanni Gentile 29 a Catania il 29 febbraio, 1 e 2 marzo alle ore 20:30 e il 3 marzo alle ore 19:00. Informazioni e prenotazioni al 349.4002700 o sul sito www.teatroimpulso.it