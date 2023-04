Nasce il Comitato dei dipendenti Pon Metro del Comune di Catania

I dipendenti del Comune di Catania, assunti tramite concorso, nell’ambito del Programma Pon Metro 2014- 2020 comunicano che martedì 18 aprile si terrà l’assemblea costitutiva del “Comitato dipendenti Pon Metro Catania”.

"In questi mesi - si legge in una nota - abbiamo messo a disposizione del Comune e dei cittadini di Catania il nostro bagaglio di esperienze, competenze e professionalità, consapevoli che il benessere dei cittadini e il buon governo della città dipende soprattutto da un migliore funzionamento della macchina amministrativa. Siamo ingegneri, architetti, avvocati, commercialisti, sociologi, professionisti con anni di esperienza e con una formazione di altissimo profilo, che prevede dottorati, abilitazioni e alte formazioni. Lavoriamo per progettare, realizzare e garantire opere e servizi essenziali finanziati dai Fondi Europei, di cui la nostra città è beneficiaria in maniera sostanziosa. Grazie al lavoro sui progetti del Pon Metro, abbiamo acquistato autobus elettrici, rinnovato il parco auto di polizia locale e tecnici con mezzi elettrici, agevolato la mobilità dei cittadini con Catania To-Go, riqualificato scuole e piazze pubbliche, rilanciato l’immagine turistico- culturale della città con Around-Catania, garantito servizi essenziali e molto altro. Il comitato nasce per condividere buone pratiche, sinergie e professionalità trasversali per contribuire a dare continuità all’azione di progettazione e al processo di implementazione dei fondi europei, anche nell’ottica di assicurare una proficua programmazione dei fondi U.E. erogati dal nuovo PN Metro Plus 2021-2027".

"Con il nostro lavoro di oggi - aggiungono - stiamo progettando la Città di domani: una città sostenibile, inclusiva moderna ed europea. Ma la precarietà dei nostri contratti rappresenta un problema a cui occorre trovare una risposta in tempi celeri. Molti professionisti hanno già dato le proprie dimissioni e, in assenza di risposte, molti altri lo faranno nei mesi a venire, avendo vinto altri concorsi, scegliendo di servire altre Amministrazioni Pubbliche, alcune anche del Nord. Il rischio è di trovarci presto con un’occasione mancata per la città di Catania e per la sua comunità. Con le nostre professionalità abbiamo supplito, in questi mesi, alla grossa carenza di organico del Comune di Catania, soprattutto nella fascia dei funzionari, dove su 470 dipendenti previsti vi sono in servizio effettivo solamente 179 dipendenti, con carenze specialmente nelle figure tecniche. Considerata l’imminente scadenza dei nostri contratti, per evitare il rallentamento dell’attività progettuale, il nascente “Comitato dipendenti Pon Metro Catania” ricercherà soluzioni condivise per scongiurare l’interruzione della nostra attività lavorativa al servizio della Città di Catania, e si dichiara disponibile a collaborare in sinergia con l’Amministrazione Comunale, le forze politiche e sindacali, locali e nazionali".