Festa di Sant'Agata, Anastasi: "In consiglio nessuna polemica, nostro compito è fornire un'azione di controllo"

"Il Comitato per i festeggiamenti di Sant'Agata continua a lavorare in vista di febbraio". La presidente Mariella Gennarino, contattata da Catania Today, glissa sulle critiche piovute in occasione dell'ultimo Consiglio comunale di Catania sull'organo deputato all'organizzazione dell'evento, in particolare su alcuni punti statutari relativi ai meccanismi di decadimento dei componenti interni dopo le dimissioni di diversi membri (la maggioranza del Comitato) e su alcune nomine per la loro sostituzione. Prima di ogni altra quella dell'ex assessore Cinzia Torrisi, ritenuta un soggetto politico e quindi non adeguata alla mansione da alcuni consiglieri comunali.

Ribadendo di non avere nulla di nuovo da dichiarare, Mariella Gennarino parla di una situazione di "continuità rispetto al lavoro portato avanti negli ultimi mesi". Del resto c'è tanto da fare in vista del ritorno della festa per la Santa Patrona di Catania, finalmente vissuta in maniera tradizionale dopo l'allentamento delle misure anti-Covid19. Non c'è ancora certezza però sulla fine delle polemiche esplose dopo le dichiarazioni, come già detto, di diversi consiglieri comunali che non hanno digerito le decisioni prese da Comune e Curia, stando anche alle parole del Commissario straordinario Federico Portoghese. Che, ribadendo di aver lasciato valutare l'arcivescovo, ha definito i profili scelti "di alto livello" dal punto di vista professionale. Ci saranno altre puntate o il "caso Comitato" andrà in archivio senza ulteriori sussulti? La città, i devoti di Sant'Agata attendono una festa bene organizzata su ogni fronte per tornare tra fede religiosa e tradizione a celebrare gli eventi agatini come si deve.

"Non si tratta di una polemica ma di vigilanza e preoccupazione - spiega il presidente del Consiglio comunale, Sebastiano Anastasi -. In questo momento siamo l'unico organo eletto dai cittadini a Catania, sentiamo forte il dovere di lavorare con attenzione su tutti i fronti. Nel corso della seduta in questione, si è parlato di diversi argomenti centrali per la vita della città: dagli aiuti alla popolazione per il pagamento della Tari al tema rifiuti sul lotto centro, alla pubblica illuminazione e alla sicurezza. Alcuni consiglieri dell'assise civica hanno toccato l'argomento del Comitato festeggiamenti di Sant'Agata, ritagliando del tempo sui minuti a propria disposizione con i loro rilievi. Non entro e non entreremo, come Consiglio comunale, nel merito dei temi strettamente religiosi: non è nostra competenza in quanto rappresentiamo un organo laico. La festa è un momento importante per Catania, oltre all'aspetto legato alla fede religiosa si spendono anche dei fondi. Pertanto, tre dei diversi consiglieri che sono intervenuti hanno voluto alzare l'attenzione su quello che sta accadendo e il Commissario straordinario ha dato le sue risposte. Per quanto mi riguarda, sarebbe stato un problema se il Consiglio non avesse affrontato la tematica, visto che da poco si era assistito alle dimissioni in massa al Comitato. Noi siamo lì proprio per questo, ovvero per parlare dei problemi che riscontriamo e per provare a offrire soluzioni, facendo un'azione di controllo sulle azioni di governo per la città. Stiamo affrontando un periodo molto particolare e ci tengo a sottolineare che il consesso cittadino sta lavorando alacremente su tutti i fronti".