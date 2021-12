Il deputato etneo del M5S Eugenio Saitta nel Comitato Legalità e Giustizia

Si è conclusa la votazione sulla proposta del Presidente Conte di nomina di cinque Vicepresidenti e sui Comitati politici del Movimento 5 Stelle. Sono stati oltre 28mila gli iscritti che hanno partecipato al voto. Il deputato etneo Eugenio Saitta è stato indicato come componente del Comitato per la Legalità e Giustizia del Movimento Cinque Stelle. L’esponente parlamentare è già membro della Commissione Giustizia. “Sono molto felice della fiducia che il Presidente Giuseppe Conte ha accordato a me e ai miei amici e colleghi Giulia Sarti , Grazia D'Angelo , Anna Macina e Mario Perantoni, per far parte del Comitato per la Legalità e la Giustizia del MoVimento 5 Stelle”, dice Saitta. “Il MoVimento 5 Stelle ha nel proprio DNA la legalità e la Giustizia, ed in ogni sede abbiamo sempre ribadito come l’etica pubblica sia fondamentale e la base per poter far politica con e per i cittadini. Abbiamo lottato per fare leggi contro la corruzione come lo Spazzacorrotti, contro la violenza sulle donne con il codice rosso e abbiamo lottato anche per migliorare la riforma del processo penale alzando l’attenzione sui reati per mafia. Ancora oggi stiamo lavorando assiduamente in commissione per la pdl sul suicidio assistito e l’ergastolo ostativo”. Poi conclude: “Lavoreremo sempre con i tanti colleghi di commissione giustizia che ogni giorno si impegnano su ogni aspetto della giustizia. Proveremo ad essere di cerniera tra le istanze dei tanti attivisti e della società civile in materia di giustizia. È una sfida entusiasmante che porteremo avanti tutti insieme”.