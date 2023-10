Comitato Vulcania: "I portici di via Torino sono al buio da quattro mesi"

Quattro mesi sono passati e ancora non si vede la luce, nel vero senso della parola. Era luglio scorso quando commercianti e residenti di via Torino, esprimevano la loro preoccupazione per la sicurezza nella strada dato che era saltata la linea sotto i portici. A oltre quattro mesi di distanza il Comitato Vulcania, portavoce del disagio, ripropone il problema agli organi preposti dell'amministrazione comunale, dato che i portici sono ancora al buio. “Sono quattro mesi che siamo senza luce sotto i portici e ad oggi ancora nulla; mi sembra una situazione paradossale, si tratta di una questione di sicurezza - dichiarano i residenti - Direi che ormai siamo arrivati ad un alto livello di sopportazione. Facciano qualcosa!". Forte, dunque, l’appello dei residenti e commercianti di Via Torino che tornano a chiedere maggiore attenzione e sicurezza. "Non c’è più sicurezza e si teme per l’incolumità dei cittadini. Ci auguriamo che l’Amministrazione, dopo le numerose segnalazioni, al più presto possa intervenire sulla problematica in questione", conclude il comitato.