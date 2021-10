Comitato Vulcania: Largo Pasolini da bonificare dalle sterpaglie e rifiuti

La denuncia è del Comitato Vulcania che documenta le condizioni in cui versa la piazza P.P. Pasolini, “piccola oasi verde” del quartiere, luogo d’incontro e di socializzazione di tutte le generazioni. Da settimane, per non dire mesi, il servizio manutenzione verde pubblico e decoro urbano non funzionano. Sporcizia, abbandono, degrado e manutenzione molto carente. In tale oasi vige una situazione di totale abbandono, degrado e scarsissima manutenzione. Il Comitato sollecita l’Amministrazione comunale e III Municipalità a intervenire e a programmare interventi di manutenzione del verde pubblico (potatura, scerbatura, sfalcio, taglio dei manti erbosi) con poi l’asportazione del tagliato in modo che il rifiuto prodotto da quest’operazione sia raccolto e avviato a recupero/smaltimento.

Interviene sulla questione la presidente del Comitato, Angela Cerri: “L'Amministrazione comunale deve dimostrare interesse e attenzione per il verde pubblico nel quartiere, ai cittadini che vivono lì, non è praticamente possibile usufruire di quegli spazi, mancando la normale manutenzione delle siepi e della pulizia, che ne impediscono addirittura l’accesso. L’oasi Verde è sporca e abbandonata sotto gli occhi indifferenti dell’Amministrazione Municipale e Comunale, senza che nessuno intervenga. Non esiste un programma di manutenzione ordinaria costante ma solo interventi passati sporadici. Bisogna attivare piani di recupero per le oasi del quartiere e non discariche a cielo aperto. Le foto documentano lo status della piazzetta. Ci auguriamo che l’Amministrazione si attivi con un vero e proprio piano d’interventi a breve periodo”.