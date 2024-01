Comitato Vulcania: "Nel quartiere Borgo-Sanzio rifiuti ingombranti lasciati in strada"

Continuano le segnalazioni pervenute al Comitato Vulcania sulla situazione di degrado nel quartiere Borgo-Sanzio. Da come si evince nelle foto recenti, le vie Scandurra, Luigi Pirandello e Sassari sono diventate zone evidentemente preferite dai quei cittadini privi di scrupoli e di senso civico per l’abbandono di ingombranti. "Si chiedono interventi di bonifica straordinaria nelle vie in questione. Il Comitato sollecita l’Amministrazione comunale ad intervenire, per rassicurare i cittadini e commerciati del quartiere, al ripristino e all’ennesima bonifica delle zone deturpate da rifiuti ingombranti abbandonati dai cittadini incivili", si legge nella nota del Comitato Vulcania.