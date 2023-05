Una delegazione del Comitato Vulcania, a seguito delle tante segnalazioni da parte dei residenti e commercianti del quartiere Borgo-Sanzio, ha effettuato un sopralluogo in via Proserpina, riscontrando che un bel tratto della via è al buio. "Abbiamo segnalato questa situazione più volte all'amministrazione - dice una signora che abita in uno degli appartamenti di via Proserpina - ma nessuno, ancora è riuscito a darci una spiegazione e soprattutto nessuno ancora è riuscito a risolvere il problema". Il Comitato si fa portavoce delle protesta dei residenti della via Proserpina, i cittadini hanno paura a uscire in orario pomeridiano/serale, non si sentono più sicuri. I residenti contestano che questa problematica persiste da troppo tempo a causa dell'immobilismo e della massima indifferenza da parte dell’Amministrazione Comunale e Terza Municipalità.

La presidente del Comitato, Angela Cerri, chiede "come mai siano passati tanti mesi da quando l’Amministrazione comunale ha rimosso due lampioni della luce e da allora non si sono preoccupati di rimpiazzarli ed hanno tappato le buche lasciate dai lampioni rimossi. Non c’è più sicurezza e si teme per l’incolumità dei residenti e dei commercianti della zona. Speriamo che al più presto si possa trovare una soluzione, senza dover continuare a "brancolare nel buio" in una zona dimenticata dal Comune, da chi deve provvedere e invece non lo fa. Forte, dunque, l’appello dei residenti e commercianti che tornano a chiedere maggiore attenzione e sicurezza". "I nostri amministratori, sapendo di tali possibili pericoli, che cosa aspettano a intervenire? Chiediamo il ripristino dei lampioni rimossi e non più riposizionati. Ci auguriamo che l’Amministrazione, dopo le numerose segnalazioni, al più presto possa prendere seri interventi e provvedimenti", conclude Cerri.