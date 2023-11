Comitato Vulcania: "In piazza Croce Rossa Italiana, alberi secchi in piedi e pericolanti”

A seguito di tante segnalazioni pervenute al comitato cittadino Vulcania, e dal sopralluogo eseguito, i residenti e commercianti della zona sono preoccupati per la presenza, da troppo tempo, in piazza Croce Rossa Italiana di alberi in piedi e a rischio schianto, che possono crollare all’improvviso. "Non sottovalutiamo gli eventi meteorici intensi ed eccezionali che da alcuni anni, ormai in qualsiasi periodo stagionale, colpiscono la nostra penisola determinando spesso danni ingenti al patrimonio arboreo privato e pubblico - si legge nella nota - Schianti e abbattimenti di alberi causano danni e, in alcuni casi, anche incidenti pericolosi".

"Le conseguenze dei fenomeni meteo imprevedibili e violenti sono casi di schianto a terra di interi alberi o di ribaltamento della zolla radicale o ancora di crolli delle parti aeree di questi. Chiediamo, agli organi competenti, di intervenire per effettuare un monitoraggio di controllo delle condizioni di salute, di stabilità e rischio di alcuni alberi nella piazza in questione, che potrebbero rappresentare un pericolo per tutti - continua la nota - Se sarà necessario eseguire eventuali abbattimenti a carattere d’urgenza e sostituirli da nuova piantumazione di alberi giovani. Naturalmente vanno eliminati gli alberi realmente pericolosi, ma non si deve fare speculazione sul verde cittadino promuovendo devastazioni di massa in nome della sicurezza. Bisogna valutare attentamente i casi, con le dovute analisi strumentali eseguite da esperti. Per la pubblica incolumità questi interventi sono opportuni e risolutivi".