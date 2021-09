Comitato Vulcania: “Bisogna rettificare la segnaletica orizzontale e verticale in Via Torino”

Da pochissimi giorni in via Torino, una delle strade più trafficate del quartiere “Borgo-Sanzio”, è percorribile in entrambi i sensi di marcia. Ma con delle mancanze sul sistema di sicurezza stradale

Da pochissimi giorni in via Torino, una delle strade più trafficate del quartiere “Borgo-Sanzio”, è percorribile in entrambi i sensi di marcia. Ma con delle mancanze sul sistema di sicurezza stradale. Il comitato Vulcania interviene sulla questione evidenziando che si dovrebbero modificare la segnaletica orizzontale perché hanno lasciato la striscia gialla. In più, quelli che salgono da Via Torino non sanno che la strada è diventata a doppio senso.

"Insomma un’altra manca della segnaletica verticale. Bisogna ottimizzare gli interventi in particolare per questioni di sicurezza e per l’incolumità dei cittadini", commenta il comitato Vulcania. "Vorremmo ricordare che il Comune poiché ente proprietario della strada è tenuto per legge a garantire la sicurezza. L’Amministrazione comunale e le pubbliche autorità vogliano intervenire celermente. Speriamo che le istituzioni si mobilitino per risolvere al più presto questo problema, dove a farne le spese sono sempre i cittadini"