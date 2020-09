Comitato Vulcania: “Stop alle code, si allarghi la strada lato est di piazza Lincoln”

Proposta del comitato cittadino Vulcania: allargare la strada, lato est, in piazza Abramo Lincoln perché trafficata da numerosi mezzi pesanti e auto, in quanto snodo di più vie da e per il centro (viale R. Sanzio, via Torino, Corso delle Province e Via V. Giuffrida). E' quanto propone il comitato Cittadino Vulcania che, a seguito delle tantissime segnalazioni dei residenti e commercianti del quartiere, richiede alla Direzione Mobilità e Viabilità del Comune un provvedimento viabilistico con interventi di allargamento della strada in piazza Lincoln, nel quartiere Borgo-Sanzio. Zona con tanti esercizi commerciali e scuole, con molto traffico a qualsiasi orario. La strada, da qualche tempo, accoglie volumi di traffico che regolarmente creano disagi e rallentamenti. L’intervento anti-code riproposto prevede l’ampliamento della strada intervenendo su una razionalizzazione dei marciapiedi. “Un progetto che potrebbe sensibilmente migliorare la fluidità del traffico in una strada che da sempre crea un vero e proprio imbuto - interviene la presidente del Comitato Angela Cerri - Si tratta di una proposta d’intervento che ha tra i suoi obiettivi l’allargamento della strada per consentire così una più agevole circolazione del traffico. Una situazione molto lamentata dai residenti e commercianti nel corso degli anni, e mai presa in considerazione dalle passate Amministrazioni comunali (Scapagnini, Stancanelli e Bianco) e attuale (Pogliese/Bonaccorso)". "Ogni richiesta, ogni segnalazione, ogni proposta, ogni comunicato stampa sono caduti nel vuoto. Si spera che l’attuale Amministrazione municipale e comunale non saranno latitanti per risolvere questo problema. Ciò che rimane aleatorio, come sempre, è la tempistica”, conclude il comitato.

