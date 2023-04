Comitato Vulcania: “Via Mario Giusti tra incuria, disservizi e degrado"

Tra le attività del Comitato, dai sopralluoghi eseguiti, l’intervento s’inserisce in un’ampia attività di monitoraggio sugli aspetti di decoro e degrado urbano nel quartiere “Borgo-Sanzio”. Una delegazione del comitato Vulcania, organismo di rappresentanza dell’omonimo quartiere, a seguito delle segnalazioni ricevute e dal sopralluogo eseguito documenta le condizioni della via Mario Giusti, traversa di via R. Sanzio e via Sassari.

"Si presenta in uno stato di degrado e abbandono. Nessun intervento di pulizia e di scerbatura da troppo tempo, evidenziando altresì la presenza di una panchina che rischia di cedere da un momento all’altro, un’altra già ceduta, con i pericoli che ciò può comportare per la pubblica incolumità. L’Amministrazione comunale e il 3^ Municipio sono a conoscenza delle condizioni in cui versa la via comunale in argomento? intendono provvedere con tempestività alla soluzione dell’inconveniente programmando la periodica attività di pulizia e di scerbatura? prendendo atto della segnalazione, intende richiamare l’attenzione di chi di dovere sulle condizioni delle panchine in questione chiedendone la messa in sicurezza? Le foto si documentano da sole", si legge nella nota.

Interviene la presidente del Comitato Vulcania, Angela Cerri: “Un quadro desolante di degrado, abbandono e inciviltà. È triste vedere quel vicolo chiuso dove non passano le macchine, dove si fermano i cittadini durante il giorno, molti residenti della zona passeggiano soli o con i cani, trasformato in uno spazio fruibile da tutti con aiuole, panchine e cestini. Purtroppo igiene e decoro lasciano a desiderare, l’erba ha raggiunto dei livelli di crescita ormai fuori controllo, aiuole secche, verde pubblico selvaggio, panchine di cui alcune non più utilizzabili, presenza di deiezioni canine, sporcizia varia di cartacce, plastica, bottiglie e sacchetti abbandonati. Per i cittadini il decoro urbano ha sempre più valore, queste aree devono essere meglio vissute dal quartiere e valorizzate. Chiediamo all’Amministrazione comunale, insieme al 3^ Municipio, un intervento urgente allo scopo di porre fine a una situazione igienicamente non più tollerabile, di ripristinare la corretta fruibilità del luogo, di dare risposte positive ai residenti del quartiere al fine di rendere tali spazi pubblici accessibili e idonei a luoghi di aggregazione sociale. Bisogna ridare dignità e decoro al quartiere della città.”