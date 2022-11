Nel giorno della commemorazione dei defunti la polizia ricorda i suoi caduti

Questa mattina si è svolto a Catania un breve momento di raccoglimento presso la lapide, posta nella sala d’ingresso della Questura, dedicata ai caduti della polizia di Stato a Catania: il Questore Vito Calvino ha deposto una corona d’alloro in memoria di coloro che hanno dato la vita per adempiere al loro dovere. Il Cappellano della polizia di Stato ha benedetto i presenti e la corona. Alla cerimonia si è unito, inoltre, una rappresentanza dell’associazione nazionale della polizia di Stato, aezione di Catania, nonché funzionari e personale della Questura a testimonianza dell’incessante impegno delle donne e degli uomini in divisa.