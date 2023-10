Caltagirone, dal 28 ottobre al 4 novembre cimitero aperto dalle 7 alle 17

Un’ordinanza del sindaco Fabio Roccuzzo, in occasione della Commemorazione dei defunti, amplia la possibilità di fruizione del cimitero nel periodo compreso fra sabato 28 ottobre e sabato 4 novembre. In particolare, il provvedimento fissa dalle 7 alle 17, anche per le giornate festive di domenica 29 ottobre e mercoledì 1 novembre, l’orario di apertura da entrambi gli ingressi: quello dal piazzale est (cimitero monumentale) e quello dal piazzale ovest (cimitero nuovo).

L’accesso sarà regolamentato dal personale e dai custodi dipendenti del Comune, dalla Protezione civile comunale e dalla polizia municipale. Il cancello di comunicazione del cimitero dall’area est all’area ovest resterà aperto. Vietato, nel periodo in questione, l’ingresso di autoveicoli privati, mentre potranno continuare a entrare i mezzi comunali di servizio e di manutenzione, delle agenzie funebri e del personale della ditta concessionaria per i lavori di pulizia e manutenzione.

Mercoledì 1 e giovedì 2 novembre sarà effettuato un servizio straordinario di trasporto pullman da e per il cimitero. A realizzarlo sarà l’assessorato comunale ai Trasporti d’intesa con l’Ast. Le tre linee Ast prevedono numerose corse: la linea A, che collega piazza Umberto al cimitero, contempla corse ogni ora dalle 7,30 (andata) e dalle 8 (ritorno) sino alle 16,30 (andata) e 17 (ritorno); la linea B, che collega il rione Balatazze al cimitero, prevede corse ogni ora dalle 7 (andata) e dalle 7,20 (ritorno) sino alle 15,50 (andata) e 16,30 (ritorno); la linea C (dalla via Tenente Cataldo al cimitero e viceversa) si articola in corse ogni ora dalle 7,15 (andata) e 7,40 (ritorno) alle 16,10 (andata) e 16,45 (ritorno).

“Queste iniziative – dichiara l’assessore ai Servizi cimiteriali e ai Trasporti, nonché vicesindaco, Paolo Crispino – sono finalizzate a rendere fruibile ai cittadini il cimitero per un orario prolungato e a farlo nel migliore dei modi in giornate caratterizzate da un notevole flusso di visitatori. Quanto al servizio straordinario di traporto pubblico, esso rende più agevolmente raggiungibile il camposanto, riducendo l’intenso traffico veicolare sia per che dal cimitero”.