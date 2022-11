Il Commissario Portoghese in visita al cimitero ha reso omaggio ai caduti delle guerre

Nella giornata dedicata alla Commemorazione dei defunti, il Commissario Straordinario del Comune di Catania, Federico Portoghese si è recato nel Cimitero monumentale di via Acquicella a Zia Lisa. Accompagnato dalla dirigente dei servizi cimiteriali Marina Galeazzi e dal comandante della polizia locale Stefano Sorbino, il Commissario Portoghese si è soffermato in raccoglimento per rendere omaggio alla tomba del sindaco dei primi anni del’900, Giuseppe De Felice, all’appuntato catanese dell’Arma dei carabinieri, Horacio Majorana rimasto colpito a morte nell’azione terroristica di Nassirya del 2003, nelle tombe dei migranti morti in mare, nell’ossario e nei campi comuni cimiteriali.

“La Commemorazione dei defunti – ha commentato il Commissario Portoghese – è una delle tradizioni più sentite dai catanesi. Abbiamo organizzato i servizi pubblici in maniera adeguata, gestendo al meglio i flussi delle decine di migliaia di persone, evitando ingorghi particolari nel sistema viario. Mi sento di dire grazie anzitutto ai cittadini che hanno raccolto il nostro invito a collaborare con il Comune. Ma devo anche ringraziare per l’operatività la polizia municipale –ha proseguito Portoghese- anche gli addetti ai servizi cimiteriali e della Multiservizi che si Ottimale anche il servizio a frequenza continua verso il Cimitero dei bus dell'Amts e l’organizzazione della mobilità interna, soprattutto per i disabili, che ha permesso a tutti di ricordare i propri defunti con il massimo di attenzione e rispetto delle persone e dei luoghi di raccoglimento". In mattinata, il Commissario Portoghese e il Prefetto Librizzi hanno reso omaggio ai militari caduti di tutte le guerre, recandosi nel sacrario della Chiesa di San Nicola l’Arena in piazza Dante.