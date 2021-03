Il consigliere del II Municipio Marraffino incontra i commercianti

Il consigliere del II Municipio, Davide Marraffino, presidente della terza commissione consiliare, ha iniziato un' audizione dei commercianti del territorio per avere un quadro chiaro delle esigenze e delle richieste da parte di questo settore. Al tempo stesso, sono state effettuate delle verifiche sul rispetto delle norme anti-Covid. "Voglio conoscere uno per uno gli operatori ed ascoltarli - dice Marraffino - perché la politica deve essere presente. I negozianti hanno apprezzato l'iniziativa ed alcuni mi hanno anche detto che per venti anni nessuno si è mai presentato alla loro porta, tranne in procinto delle elezioni. Spero di fare un buon lavoro grazie a queste testimonianze, che mi permetteranno di redigere una relazione da inviare all’ assessore alle attività produttive. Ci interessa innanzitutto sapere quante attività stanno chiudendo e come possiamo evitarlo, con sconti e rateizzazioni o altri aiuti reali".