Smantellata una rete di spaccio di cocaina a Bologna, tra gli arrestati anche catanesi

Una organizzazione dedita allo spaccio di droga, in particolare cocaina, attiva a Bologna, secondo quanto accertato dai carabinieri, da almeno una decina di anni. Tra i membri dell'organizzazione anche catanesi.

Le indagini, scattate nel giugno 2021, hanno permesso di accertare, da parte di un gruppo gestito soprattutto da uomini di origine albanese, l'arrivo e lo smercio dello stupefacente. Settanta chili di droga (con partite che andavano da uno a oltre 11 chili alla volta), che dall'Albania venivano portati in Italia con veicoli dotati di bagagli o vani con doppio fondo.

In tutto sono state eseguite quattordici misure cautelari: nove in carcere, una ai domiciliari e quattro obblighi di dimora nei confronti dei membri dell'organizzazione, tra cui anche delle province di Cosenza e e Catania e uomini di origine romena, indagati, a vario titolo, per associazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Tutti hanno tra i 20 e i 30 anni.

Durante l'operazione, scattata questa notte, le pattuglie hanno eseguito anche misure patrimoniali reali: decreti di sequestro preventivo di sette automobili, quattro appartamenti situati a Bologna e dodici conti correnti bancari per un valore di circa 2 milioni.