Biancavilla, commise una rapina nel 2014: cinque anni di carcere

Su delega della procura della Repubblica di Catania, i carabinieri di Biancavilla hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio Esecuzioni penali, nei confronti di un 40enne di Catania, già temporaneamente affidato per fini terapeutici a una comunità del posto. L’uomo, che in particolare dovrà espiare la pena definitiva di cinque anni di reclusione per una rapina commessa a Catania nel maggio del 2014, è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza.