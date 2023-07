Crollo solaio del commissariato di polizia ad Acireale, Sap: "Ancora nessun intervento"

Il 27 giugno 2021, si è verificato il crollo del solaio del palazzo che ospita gli uffici del commissariato di polizia di “Acireale”, di proprietà del Comune. La circostanza ha causato la chiusura degli uffici di polizia dell’intero secondo piano che, per motivi di sicurezza, è stato interamente interdetto costringendo il personale in servizio ad essere allocato al primo piano dello stesso stabile, insieme ad altri colleghi, con un conseguente sovraffollamento degli ambienti di lavoro.

"Nei mesi successivi al crollo, le perizie commissionate dal Comune sulla copertura dell’immobile e sulla tenuta dei solai del secondo piano, hanno confermato la precarietà della struttura e la possibilità di nuovi cedimenti; inoltre, è stata rilevata un’evidente deformazione del solaio sovrastante il vano ascensore con immediata conseguente inibizione del funzionamento dello stesso", come si legge nella nota del Segretario Provinciale del Sap. A novembre 2022 il Sindaco pro-tempore aveva fatto sapere che il tentativo di accedere al finanziamento sul bando della rigenerazione urbana da parte del Comune, per ristrutturare e mettere in sicurezza l’immobile in argomento, aveva avuto esito negativo. Da quel momento, atteso che non è seguita più alcuna notizia sul recupero dello stabile e sulla possibilità di restituire al commissariato di polizia un assetto funzionale autonomo, sono stati inoltrati più solleciti verso l’amministrazione comunale denunciando, sostanzialmente, un ingiustificabile immobilismo con riguardo al ripristino della corretta funzionalità dell’Ufficio di Polizia, nonostante si sia osservato come altre criticità comunali siano state risolte in breve tempo.

A tal proposito è intervenuto il segretario provinciale del Sap (Sindacato Autonomo di Polizia), Antonio Basile: “L’attuale stato di precarietà descritto avrebbe dovuto essere temporaneo; di fatto sono trascorsi più di 2 anni senza ottenere alcuna risposta da parte dell’Amministrazione Comunale”. Il Segretario Provinciale aggiunge che le problematiche segnalate non interessano la sola Polizia di Stato ma l’intera cittadinanza: “Le criticità che si evidenziano richiedono urgenti interventi di ristrutturazione e manutenzione, principalmente finalizzati a restituire al Commissariato la disponibilità dell’intero secondo piano. Il lungo periodo di tempo trascorso senza che trapelassero notizie in merito lascia propendere per una ulteriore fase di disinteresse delle istituzioni preposte alla sorte del Commissariato di Acireale, dei suoi dipendenti e degli utenti che quotidianamente si recano presso quegli Uffici di Polizia riscontrando enormi disagi, stazionando in piedi all’esterno dei locali, in attesa di essere ricevuti, in una situazione di precarietà”.