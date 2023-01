Incompatibilità di Portoghese, riunione alla Commissione Parlamentare Affari Istituzionali

“Martedì 17 gennaio alle ore 15, nella riunione della Commissione Parlamentare Affari Istituzionali, a cui parteciperanno anche l’assessore alle Autonomie Locali Andrea Messina e la direttrice del Dipartimento Regionale Margherita Rizza, sarà posto con estrema urgenza il problema connesso alla guida del Comune di Catania, attualmente affidata al Commissario Federico Portoghese”. Lo rende noto Giuseppe Castiglione, capogruppo all’Ars dei Popolari e Autonomisti in relazione all'incopatibilità istituzionale del commisario del Comune di Catania, Federico Portoghese. La questione terrà banco, con ogni probabilità, anche durante la conferenza del gruppo M5S, convocata in vista delle prossime elezioni comunali. Non è stata ancora resa data la data del voto, presumibilmente tra maggio e giugno: la città rischia di trovarsi ancora una volta senza una guida, in attesa di ulteriori provvedimenti da parte della Regione.

“Il parere negativo reso dall’Ufficio Legislativo e Legale sui requisiti posseduti da Portoghese per ricoprire l’incarico - ha spiegato Castiglione, che è anche vicepresidente della Commissione Affari Istituzionali – pone fortemente in discussione la permanenza in carica dell’attuale vertice del Comune e della Città Metropolitana di Catania. E’ necessario che, con la massima urgenza, venga fatta chiarezza e si ripristini immediatamente l’agibilità politico istituzionale che al momento sembra mancare. Una carenza che pone grave pregiudizio sul buon andamento degli organi di funzionamento del Comune di Catania; ente, come noto, gravato da numerosi problemi tra cui il dissesto economico finanziario e l’assenza di una guida politica. Una città che non può ancora sottostare a forzature e a ulteriori situazioni anomalie."