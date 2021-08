Commissario covid, i no-vax prendono di mira la pagina Facebook

L’azione, utilizzando falsi profili, sarebbe stata organizzata attraverso gruppi presenti in alcune piattaforme di messaggistica che mirano a creare azioni di disturbo

Presa di mira dai no-vax la pagina Facebook dell’Ufficio del commissario per l’emergenza Covid di Catania, in modo particolare un post sui tamponi a pagamento pubblicato nei giorni scorsi. Da qualche ora la pagina (Commissario area metropolitana di Catania) è stata sommersa da centinaia di commenti accompagnati da immagini. L’azione, utilizzando falsi profili, sarebbe stata organizzata attraverso gruppi presenti in alcune piattaforme di messaggistica che mirano a creare azioni di disturbo.