Periferie, la Commissione parlamentare a Catania: incontri con istituzioni e associazioni

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado di città e periferia, guidata da Alessandro Battilocchio (FI) sarà in missione a Catania lunedì e martedì prossimi. Si tratta dell'ultima di una serie di tappe nelle aree a rischio che hanno visto l'organismo presente, da ultimo, nei quartieri periferici di Roma, a Scampia e Caivano.

La Commissione incontrerà istituzioni scolastiche, associazioni, parrocchie e diversi protagonisti di promozione sociale e legalità nei quartieri Librino, San Giorgio e San Cristoforo. In programma anche una serie di incontri e audizioni istituzionali nella mattinata di lunedì in Municipio e in Prefettura, con il sindaco Enrico Trantino, il prefetto Maria Carmela Librizzi, il questore Giuseppe Bellassai, il presidente Iacp Catania, Angelo Sicali.

A incoraggiare l'iniziativa il gruppo consiliare di Forza Italia a Palazzo degli Elefanti. La Commissione Periferie e il presidente Battilocchio incontreranno i giornalisti durante una conferenza stampa fissata per lunedì alle 15.30 in Prefettura a Catania.