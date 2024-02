Missione in città per la Commissione parlamentare sulle periferie: focus su Librino e San Cristoforo

"La Commissione d'inchiesta sulle periferie che ho l'onore di presiedere, dopo la missione esterna di martedì nei beni confiscati ai Casamonica in alcuni quartieri periferici della Capitale, sarà nuovamente impegnata sul territorio la settimana prossima", è quanto annuncia in una nota Alessandro Battilocchio, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato di sicurezza e degrado delle città e delle loro periferie.

Lunedì 26 e martedì 27 febbraio, infatti, saranno a Catania per "proseguire questo percorso di approfondimento, ascolto e confronto con i territori". "Oltre agli incontri istituzionali, visiteremo i quartieri catanesi, in particolare Librino e San Cristoforo, saremo assieme alle parrocchie, alle associazioni, ai gruppi di volontariato e ai cittadini, soprattutto giovani, che vivono quotidianamente queste aree, con problematiche, criticità ma anche risorse eccezionali - continua la nota - Martedì mattina saremo presenti al suono della campanella presso l'istituto Brancati, nel cuore di Librino, presidio di socialità e legalità, per incontrare docenti, studenti e genitori di questa scuola che è stata oggetto di atti di vandalismo e incendi. Andiamo quindi avanti nella nostra azione con triplice schema: approfondimento, proposta, presenza".