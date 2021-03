Commissione Sanità, in arrivo tre nuovi defibrillatori in città

Tre nuovi defibrillatori saranno posizionati sabato 13 marzo, a partire dalle ore 9, nei totem predisposti all'ingresso della stazione centrale di piazza Papa Giovanni XXIII e nelle piazze della Borsa e Paolo Borsellino (già Alcalà). Saranno presenti il sindaco Salvo Pogliese, il presidente dell'Amt, Giacomo Bellavia, che ha acquistato i tre totem termoriscaldati con i tre strumenti salvavita, la presidente della Commissione consiliare Sanità, Sara Pettinato, che ha promosso l'iniziativa. La prima installazione è prevista alle 9 all'ingresso della stazione centrale, a seguire in piazza della Borsa, quindi in piazza Borsellino. La scommessa di rendere Catania una città cardioprotetta, intrapresa due anni fa dalla presidente della Commisione Sanità insieme con Antonio Barresi (padre di Raffaele, lo studente morto per arresto cardiaco nel liceo Principe Umberto) si concretizza sempre più e va avanti grazie al contributo delle istituzioni e delle aziende municipalizzate del comune di Catania.