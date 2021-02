Completamente nudo in via Etnea, austriaco fermato dalla polizia

Gli agenti delle volanti lo hanno seguito e poi bloccato e trasferito in ospedale, dove è stato sottoposto a una perizia psichiatrica

Un giovane austriaco senza fissa dimora e senza documenti ha attraversato completamente nudo parte delle vie del centro storico. Da piazza Duomo a via Etnea, con un branco di cani randagi, attirando l'attenzione dei passanti. Agenti delle volanti della Questura, per problemi di sicurezza, non sono intervenuti subito, ma lo hanno seguito e immobilizzato dopo che si era allontanato dal centro, vicino al Castello Ursino. La questura sta valutando ipotesi di reato commesse dall'austriaco. Prima di essere bloccato, un agente ha rischiato di essere morso da uno dei suoi cani.