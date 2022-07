Completano costruzione su terreno sottoposto a sequestro: denunciati due uomini

La polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà due persone con l’accusa di violazione dei sigilli, abuso edilizio, deterioramento dell’habitat naturale e per gestione e raccolta illegale di rifiuti speciali.

Nella giornata di ieri il personale del commissariato Librino e operatori addetti alle riserve naturali hanno effettuato controlli mirati alla tutela del sito protetto dell’Oasi del Simeto. Nello specifico, è stata effettuata un’ispezione presso un sito in cui, già negli anni 2019 e 2020, la polizia aveva ripetutamente contestato a una persona la realizzazione di opere abusive, volte all’edificazione di un immobile senza concessione.

In quella circostanza la struttura illegale venne sequestrata. E proprio durante il controllo di ieri è stato appurato che i sigilli messi in occasione del rilevamento dei precedenti abusi erano stati rimossi e, non curandosi della normativa di riferimento, erano stati completati e ampliati, ancora una volta senza alcuna concessione edilizia, due manufatti abusivi, recintando un lotto di terreno con una piscina annessa.

Non solo, nel suddetto lotto, pari a 600 metri quadri circa, gli occupanti avevano cementificato 400 metri di terreno dov’erano accatastati cumuli di rifiuti che potevano rappresentare un potenziale danno per l’ambiente. Gli occupanti dell’edificio abusivo, uno dei quali pluripregiudicato ed entrambi appartenenti a un nucleo familiare che percepisce il reddito di cittadinanza, sono stati denunciati e l’intera area è stata nuovamente sottoposta a sequestro penale.