Acireale, i componenti della Cappella di Santa Venera restano in carica fino al 2025

Il sindaco di Acireale, Stefano Alì, ha rinnovato l'incarico di componenti della Deputazione della Reale Cappella di Santa Venera alla professoressa Simona Postiglione, attuale presidente, a Salvatore Iannuli, vicepresidente, Giuseppe Grasso, tesoriere, e all' avvocato Andrea Romeo, segretario, dopo aver sentito il cappellano don Mario Fresta. La nomina avrà validità sino alla conclusione dei festeggiamenti in onore della Patrona per l'anno 2025. Nel provvedimento adottato, il primo cittadino esprime apprezzamento per l'operato della Deputazione in carica. A breve si procederà con la distribuzione delle nuove cariche.