Progressione orizzontale per 136 dipendenti del Comune di Acireale

Sono 136 i dipendenti comunali, appartenenti a varie tra Aree e categorie, che beneficeranno della “Progressione economica orizzontale” (Peo) a partire dall’anno 2020, sulla scorta del provvedimento adottato dal dirigente della Direzione strategica del personale, Antonino Molino. “La progressione orizzontale – ha osservato il sindaco, Stefano Alì - è un importante strumento che, attraverso le valutazioni dei dirigenti, serve a premiare il personale dipendente secondo quelle logiche di valorizzazione della performance che dovrebbero guidare la pubblica amministrazione. Anche questa azione è stata realizzata dopo ben tre lustri in cui il personale dipendente non è stato valorizzato e per i neo-stabilizzati, addirittura, è la prima in assoluto. La progressione orizzontale attivata è quella relativa al 2020 – ha concluso il primo cittadino – e stiamo avviando quella che fa riferimento al 2021. Il ringraziamento va soprattutto all'ufficio del personale retto dal dottor Molino che si sono impegnati nella realizzazione della procedura".

I dipendenti interessati sono in forza alle Aree Vigilanza, Tecnica, Urbanistica e Amministrativa. Nel dettaglio, 5 tra loro transiteranno dalla categoria A1 alla A2, 1 dalla A4 alla A5, 10 dalla A5 alla A6, 29 dalla B1 alla B2, 2 dalla B3 alla B4, 3 dalla B5 alla B6, 4 dalla B6 alla B7, 3 dalla B7 alla B8, 44 dalla C1 alla C2, 1 dalla C2 alla C3, 1 dalla C3 alla C4, 6 dalla C4 alla C5, 20 dalla C5 alla C6, 1 dalla D 1 alla D2, 1 dalla D2 alla D3, 2 dalla D3 alla D4, 1 dalla D5 alla D6 e 1 dalla D6 alla D7. Nell’Albo pretorio sono pubblicati il provvedimento adottato con propria determina dal dott. Antonino Molino e le graduatorie relative alle singole progressioni ad eccezione di quelle che afferiscono alle categorie B1 e C1 dell’Area Tecnica, C5 dell’Area Amministrativa e C4 della “mista” tra le Aree Amministrativa, Urbanistica e Tecnica.