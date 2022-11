Il Comune di Acireale vince una causa contro l'assessorato alle Infrastrutture

Il tribunale di Catania, con sentenza resa a metà dello scorso mese di ottobre e già passata in giudicato, ha accolto l’azione giudiziaria proposta dal Comune di Acireale, volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità della richiesta di restituzione di 464.885,19 euro da parte dell’assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana. Questo importo costituiva una parte dei finanziamenti ricevuti dal Comune per la trasformazione del cosiddetto “Angolo di paradiso”, per il recupero del Giardino Belvedere e per il restauro del Palazzo del Turismo di via Ruggero Settimo. L’amministrazione comunale si è quindi rivolta all’avvocatura comunale, nelle persone degli avvocati Agata Senfett e Giovanni Calabretta, che hanno seguito l’attività processuale. “Si tratta di un ulteriore successo ottenuto dalla nostra Avvocatura sul fronte giudiziario – ha osservato l’assessore al Contenzioso, avv. Mario Di Prima - a tutela degli interessi dell’ente pubblico e, dunque, della collettività”.