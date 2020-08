Coronavirus, a Belpasso un nuovo caso positivo: sono tre in totale

"A Belpasso siamo giunti a quota tre casi positivi. Oltre ai due ancora attivi ufficializzati all'inizio del mese, oggi l'Asp ha reso noto il terzo contagiato". E' quanto reso noto dal Sindaco di Belpasso Daniele Motta. "Raggiunto personalmente da me al telefono, il concittadino è in isolamento domiciliare come gli altri due e, nonostante tutto, in buone condizioni di salute. Approfitto dell'occasione per raccomandare ancora una volta la massima prudenza nella vita sociale di ognuno, soprattutto ai giovani, utilizzare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale".

