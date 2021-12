Buoni regionali, in accreditamento le somme per spese alimentari alle famiglie catanesi

Sono in corso di accreditamento alle 1484 famiglie beneficiarie i buoni spesa da spendere nei negozi convenzionati utilizzando i fondi resi disponibili dalla Regione Siciliana. Lo hanno reso noto il sindaco Salvo Pogliese e l’assessore alla famiglia Giuseppe Lombardo, contestualmente alla pubblicazione sul sito del Comune di Catania degli elenchi degli ammessi e degli esclusi alla misura di sostegno alimentare.

Un messaggio telefonico sta raggiungendo i destinatari della misura socio assistenziale, utilizzando una piattaforma digitale che garantisce rispetto della privacy e trasparenza, segnalando l’immediata possibilità di spendere la somma accreditata in prodotti alimentari, nei supermercati e nei negozi di vicinato convenzionati utilizzando la propria tessera sanitaria.

“Una boccata d'ossigeno per tante famiglie che avendo i requisiti previsti dalla legge possono godere di questo sostegno in questo periodo di feste natalizie e di fine anno -hanno detto il sindaco Pogliese e l’assessore Lombardo-. Un sentito ringraziamento va ai funzionari e agli impiegati dei servizi sociali che hanno lavorato con determinazione per concludere un lavoro complesso, anche per via delle disposizioni normative sulle modalità di attribuzione dei punteggi. Una conferma della grande attenzione che riponiamo verso le fasce più deboli della popolazione catanese che più delle altre hanno patito il disagio economico e sociale della pandemia”.

Il buono spesa viene corrisposto in un'unica soluzione, secondo le indicazioni contenute nel decreto regionale tenendo conto della composizione anagrafica del nucleo familiare che prevede un'attribuzione mensile fino a un massimo di quattro mesi: 300 euro per un nucleo composto da una sola persona; 400 euro per un nucleo composto da due persone; 600 euro per un nucleo composto da tre persone; 700 euro per un nucleo composto da quattro persone; 800 euro per un nucleo composto da cinque persone.

La somma attribuita ai nuclei aventi diritto, cioè a coloro che non godono di altri misura di sostegno pubblico, dipende dalla data di presentazione della domanda, ovvero dalle mensilità riconosciute. Il buono spesa avrà validità fino al 31/12/2022 e potrà essere utilizzato negli esercizi convenzionati con il Comune. Per informazioni e chiarimenti nei giorni e gli orai lavorativi sono disponibili i Centri Territoriali ai sottoelencati numeri: Centro Multizonale N.1 - Centro Storico – 095/7426252 - 095/7426262 – 095/7426263 Centro Multizonale N.2 - Ognina - Picanello - Stazione - Vulcania - Borgo - Sanzio 095/0938816 Centro Multizonale N.3 - Barriera - Canalicchio - S. Giovanni Galermo 095/81837330 – 095/81837331 - 095/81837333 - 095/7504325 Centro Multizonale N.4 - Monte Po - Nesima - S.Giorgio - Librino 095/8259927. Tutte le indicazioni su famiglie beneficiari ed escluse e attività commerciali convenzioni nel sito internet del Comune.