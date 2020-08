Convocato il consiglio comunale per l'esame Prg del sistema portuale

Il presidente del Consiglio comunale di Catania, Giuseppe Castiglione, ha convocato l'assemblea cittadina nell'aula consiliare di Palazzo degli Elefanti per mercoledì 26 agosto, alle ore 19. All'ordine del giorno:“Piano regolatore di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, art. 5 L. 28/01/1994 n. 84 e successive modifiche e integrazioni, approvazione del documento di pianificazione strategica di sistema Dpss”. In pratica, il Documento di Pianificazione Strategica di Sistema che lo scorso 20 maggio la giunta comunale ha deliberato per l'adozione del consiglio comunale, quale atto propedeutico delle linee di indirizzo per la definizione del Prg dell’Autorità di Sistema Portuale del mare della Sicilia orientale. L’atto elaborato dal direttore dell'Urbanistica Biagio Bisignani, descrive il contesto Aeroporto-porto-stazione-città per una più corretta selezione degli obiettivi che saranno successivamente proposti in sede di adozione dello strumento di pianificazione urbanistica portuale di Catania. Quello in vigore risale al 1978.

