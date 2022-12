Comune, via libera all'aumento orario dei lavoratori ex Puc ed al rinnovo dirigenti

La commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali (Cosfel) ha approvato la richiesta del Commissario Straordinario Federico Portoghese, recante il Piano integrato di attività e organizzazione del Comune di Catania, che ha previsto l’aumento da 24 a 36 ore dell’impiego orario dei 170 lavoratori comunali ex Puc. Si tratta di 163 dipendenti di categoria C e 7 di categoria D, già entrati stabilmente nei quadri comunali il primo gennaio del 2019, chiudendo una vicenda di precariato ventennale. L’orario di servizio completo costituisce una vera e propria svolta, tanto attesa dai lavoratori e più volte sollecitata dai sindacati. Contestualmente la Cosfel ha dato parere favorevole alla proroga, di nove incarichi dirigenziali attualmente in scorso e a scadenza a dicembre 2022, indispensabili ai fini di garantire l’ordinaria amministrazione dell’Ente e ad evitarne la paralisi. Via libera del Ministero anche all’acquisizione in organico di un dirigente per mobilità e il rinnovo di un altro incarico dirigenziale.